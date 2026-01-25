Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 января, 12:41

В Госдуме предложили освободить от НДФЛ стипендии студентов-целевиков

В России могут перестать облагать налогом на доходы физических лиц стипендии, устанавливаемые заказчиками по договору целевого обучения. Соответсвующий законопроект внесли в Госдуму РФ депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким.

«Депутаты фракции ЛДПР предложили освободить от налогообложения по налогу на доходы физических лиц стипендии, которые назначаются заказчиками по договору целевого обучения, а также закрепить указанную меру поддержки в системе стипендиального обучения РФ», — уточнили в пресс-службе самой партии.

Предполагается, что это поможет студентам улучшить своё финансовое благополучие, а также увеличится престиж самого целевого обучения. В партии подчеркнули, что подобные стипендии — это не доход, а справедливая мера поддержки и «прямой вклад бизнеса в подготовку своих будущих сотрудников», поэтому учащиеся должны получать деньги без каких-либо вычетов.

В Госдуме предложили поднять стипендию студентам-очникам до 18,9 тыс. рублей
В Госдуме предложили поднять стипендию студентам-очникам до 18,9 тыс. рублей

Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия») выступила с инициативой о введении ежегодной дополнительной стипендии для студентов.

Самое важное о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Госдума
  • лдпр
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar