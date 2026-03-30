Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 20:30

Радио Судного дня снова вышло в эфир с новыми шифровками

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Два новых сигнала прозвучали в эфире радиостанции Судного дня. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». По данным наблюдателей, сигналы передали днём с разницей более часа.

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали два новых сигнала — «срезовак» и «гуаносляб».

Радио Судного дня передало слово «гуаносляб» после дерзкого заявления Зеленского
Ранее в тот же день зафиксировали ещё одно сообщение — «Шейх». Второе сообщение было передано в 14:15 — слово «Срезовка». Таким образом, за сутки радиостанция передала сразу несколько сигналов.

УВБ-76 работает с 1970-х годов и большую часть времени транслирует монотонный жужжащий звук. За это она получила неофициальное название «Жужжалка». Периодические выходы в эфир с кодовыми словами привлекают внимание наблюдателей. Назначение этих сигналов официально не раскрывается.

Антон Голыбин
