Радио Судного дня снова вышло в эфир с новыми шифровками
Два новых сигнала прозвучали в эфире радиостанции Судного дня. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». По данным наблюдателей, сигналы передали днём с разницей более часа.
В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали два новых сигнала — «срезовак» и «гуаносляб».
Ранее в тот же день зафиксировали ещё одно сообщение — «Шейх». Второе сообщение было передано в 14:15 — слово «Срезовка». Таким образом, за сутки радиостанция передала сразу несколько сигналов.
УВБ-76 работает с 1970-х годов и большую часть времени транслирует монотонный жужжащий звук. За это она получила неофициальное название «Жужжалка». Периодические выходы в эфир с кодовыми словами привлекают внимание наблюдателей. Назначение этих сигналов официально не раскрывается.