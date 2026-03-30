Радио Судного дня снова вышло в эфир с новыми шифровками

Два новых сигнала прозвучали в эфире радиостанции Судного дня. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи». По данным наблюдателей, сигналы передали днём с разницей более часа.

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали два новых сигнала — «срезовак» и «гуаносляб».

Ранее в тот же день зафиксировали ещё одно сообщение — «Шейх». Второе сообщение было передано в 14:15 — слово «Срезовка». Таким образом, за сутки радиостанция передала сразу несколько сигналов.