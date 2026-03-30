30 марта, 12:12

Радиостанция УВБ-76 передала слова «Шейх» и «Срезовка»

Обложка © «Шедеврум»

Обложка © «Шедеврум»

Легендарная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», передала в эфир две новые шифровки. Об этом сообщает ресурс, отслеживающий её трансляции.

Первое сообщение прозвучало 30 марта в 13:01 по московскому времени. Диктор зачитал слово «Шейх». Второе сообщение было передано в 14:15 — слово «Срезовка».

Назначение УВБ-76 официально не раскрывается. Предположительно, станция используется для передачи зашифрованных сообщений военным или специальным службам.

Радио Судного дня передало новый загадочный шифр — «ШМОН»
Радио Судного дня передало новый загадочный шифр — «ШМОН»

Ранее радиостанция УВБ-76 передала в эфир две новые шифровки. Первая передача прошла в 15:32 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «тминохорь». Позже, в 17:14, станция передала ещё одну шифровку: «староверный».

Дарья Денисова
