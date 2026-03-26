Радио Судного дня передало новый загадочный шифр — «ШМОН»

Радиостанция УВБ-76, она же «жужжалка» или радио Судного дня, передала в эфир новую шифровку. Об этом сообщает отслеживающий трансляции ресурс.

Вчера «жужжалка» передала в эфир всего одно сообщение. Необычная кодировка звучала так: АРОДУСТ. Согласно одной из наиболее распространённых версий, УВБ-76 — это российская военная радиостанция, работающая на частоте 4625 кГц (в диапазоне коротких волн). Она непрерывно транслирует характерный звуковой сигнал — жужжание, которое прерывается голосовыми сообщениями. Передачи ведутся на русском языке, в эфире звучат позывные, а также кодовые фразы, состоящие из цифр, букв и слов.