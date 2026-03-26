Радио Судного дня передало новый загадочный шифр — «ШМОН»
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Радиостанция УВБ-76, она же «жужжалка» или радио Судного дня, передала в эфир новую шифровку. Об этом сообщает отслеживающий трансляции ресурс.
«Сообщение за сегодня 26.03.26 13:10 МСК НЖТИ 61130 ШМОН 6865 1342», — говорится в публикации «УВБ-76 логи».
Вчера «жужжалка» передала в эфир всего одно сообщение. Необычная кодировка звучала так: АРОДУСТ. Согласно одной из наиболее распространённых версий, УВБ-76 — это российская военная радиостанция, работающая на частоте 4625 кГц (в диапазоне коротких волн). Она непрерывно транслирует характерный звуковой сигнал — жужжание, которое прерывается голосовыми сообщениями. Передачи ведутся на русском языке, в эфире звучат позывные, а также кодовые фразы, состоящие из цифр, букв и слов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.