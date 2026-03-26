Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 11:52

Радио Судного дня передало новый загадочный шифр — «ШМОН»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Радиостанция УВБ-76, она же «жужжалка» или радио Судного дня, передала в эфир новую шифровку. Об этом сообщает отслеживающий трансляции ресурс.

«Сообщение за сегодня 26.03.26 13:10 МСК НЖТИ 61130 ШМОН 6865 1342», говорится в публикации «УВБ-76 логи».

Радио Судного дня вышло в эфир и передало шифровку «АРОДУСТ»

Вчера «жужжалка» передала в эфир всего одно сообщение. Необычная кодировка звучала так: АРОДУСТ. Согласно одной из наиболее распространённых версий, УВБ-76 — это российская военная радиостанция, работающая на частоте 4625 кГц (в диапазоне коротких волн). Она непрерывно транслирует характерный звуковой сигнал — жужжание, которое прерывается голосовыми сообщениями. Передачи ведутся на русском языке, в эфире звучат позывные, а также кодовые фразы, состоящие из цифр, букв и слов.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar