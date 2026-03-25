Радио Судного дня вышло в эфир и передало шифровку «АРОДУСТ»

Загадочная радиостанция УВБ-76 вышла в эфир с новой шифровкой. Как сообщает проект, отслеживающий работу «Жужжалки», в 15:51 мск она передала сообщение «АРОДУСТ».

«Сообщение за сегодня. 25.03.26 15:51 МСК. НЖТИ 20011 АРОДУСТ 1896 7981», — указано в публикации.

УВБ-76 — одна из самых известных коротковолновых радиостанций мира, регулярно передающая зашифрованные сообщения на русском языке. Её сигнал представляет собой монотонный жужжащий звук, который периодически прерывается голосовыми сообщениями. Назначение станции официально не раскрывается, однако многие эксперты связывают её с деятельностью российских вооружённых сил или специальных служб. Радиолюбители называют станцию «Жужжалкой» и Радио Судного дня.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала в эфир две новые шифровки. Первая передача прошла в 15:32 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «тминохорь». Позже, в 17:14, станция передала ещё одну шифровку: «староверный».