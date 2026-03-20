Радио Судного дня вышло в эфир с новой шифровкой

Загадочная российская коротковолновая радиостанция «УВБ-76», известная как «Жужжалка» или Радио Судного дня, передала новое таинственное сообщение. Об этом сообщает ресурс, отслеживающий эфир.

20 марта в 16:13 по московскому времени в эфире прозвучала комбинация букв и цифр: «НЖТИ 77674 ТУГОДЖАЗ 0223 8893».

Предыдущее таинственное сообщение «Жужжалка» передала пару дней назад. В эфире прозвучало «НЖТИ 42144 ВОЛОШИП 5101 8306».