Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 16:03

В эфире Радио Судного дня прозвучало новое странное сообщение

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Радиостанция «УВБ-76», также известная как «Жужжалка» или Радио Судного дня, выдала в эфир новое загадочное сообщение. Об этом информирует ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий сообщения.

Сообщение, состоящее из букв и цифр «НЖТИ 42144 ВОЛОШИП 5101 8306», было передано в 15:15 по московскому времени.

УВБ-76 – загадочная российская коротковолновая станция, транслирующая таинственные числовые и словесные сообщения. Из-за слухов о её использовании для секретной военной связи, её прозвали Радио судного дня. Цель и содержание этих передач держатся в тайне.

Двух «рыб Судного дня» выбросило на берег в Мексике, но туристки спасли мир от катастрофы

Ранее радиостанция передала шесть странных сообщений, одно из которых совпадает с именем Барака Обамы. В 14:06 диктор произнёс слово «барак», которое может интерпретироваться как архитектурное сооружение или как имя 44-го президента США.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar