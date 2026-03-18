В эфире Радио Судного дня прозвучало новое странное сообщение

Радиостанция «УВБ-76», также известная как «Жужжалка» или Радио Судного дня, выдала в эфир новое загадочное сообщение. Об этом информирует ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий сообщения.

Сообщение, состоящее из букв и цифр «НЖТИ 42144 ВОЛОШИП 5101 8306», было передано в 15:15 по московскому времени.

УВБ-76 – загадочная российская коротковолновая станция, транслирующая таинственные числовые и словесные сообщения. Из-за слухов о её использовании для секретной военной связи, её прозвали Радио судного дня. Цель и содержание этих передач держатся в тайне.

Ранее радиостанция передала шесть странных сообщений, одно из которых совпадает с именем Барака Обамы. В 14:06 диктор произнёс слово «барак», которое может интерпретироваться как архитектурное сооружение или как имя 44-го президента США.