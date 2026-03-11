Радио Судного дня вышло в эфир с шестью странными сообщениями

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала сразу шесть загадочных сообщений, одно из которых совпадает с именем Барака Обамы. Об этом сообщил ресурс, отслеживающий активность станции.

Эфиры начались в 12:45 по московскому времени со слова «греховный», через четыре минуты прозвучало «опустение». В течение следующего часа на частоте были зафиксированы слова «абстракция», «блицосидр» и «вихлянье». В 14:06 диктор произнёс слово «барак», которое может интерпретироваться как архитектурное сооружение или как имя 44-го президента США.

Накануне, коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», передала три последовательных сообщения. Первое сообщение вышло в эфир 10 марта в 21:07 по московскому времени, второе — в 21:12, где прозвучало слово «абстракция», третье сообщение зафиксировали в 21:21 с включением слова «бухозуд».