Регион
10 марта, 18:36

Радио Судного дня вышло в эфир с тремя сообщениями за 14 минут

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Коротковолновая радиостанция «УВБ-76», также известная как «Жужжалка» или Радио Судного дня, выдала в эфир три сообщения подряд. Об этом информирует ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий сообщения.

«Cообщение за сегодня 10.03.26 21:07 МСК. НЖТИ 77789 ЧАД 6972 4033 <...> 2-е сообщение за сегодня 10.03.26 21:12 МСК НЖТИ 29381 АБСТРАКЦИЯ 7156 1002 <...> 3-е сообщение за сегодня 10.03.26 21:21 МСКНЖТИ 45352 БУХОЗУД 8253 1002», сказано в публикациях.

Радио Судного дня выдало слово «долгогривый» после атаки на Иран
Радио Судного дня выдало слово «долгогривый» после атаки на Иран

5 марта «жужжалка» проснулась от трёхднёвного молчания. В эфире прозвучали два странных шифра: «Серосбег» и «Овалосток». 6 марта на волнах Радио Судного дня прозвучало слово «Плескание», после чего УВБ-76 хранила молчание вплоть до сегодняшнего вечера.

Юрий Лысенко
