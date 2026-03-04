Двух «рыб Судного дня» выбросило на берег в Мексике, но туристки спасли мир от катастрофы

В мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас две отдыхающие из США спасли двух выброшенных на берег сельдяных королей, появление которых многие связывают со скорыми катастрофами. Кадры спасения рыб-предвестников «Судного дня» показала непосредственная участница событий — американка Моника Петтингер.

Американские туристки спасают двух сельдяных королей на мексиканском побережье. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / weloveanimals_newsner, monicaandco_

Туристка рассказала, что они с семьёй отдыхали на пляже, когда её золовка Кэти заметила на песке извивающееся существо. Женщина мгновенно бросилась к нему и начала толкать в воду. Это оказался трёхметровый сельдяной король. «Рыба Судного дня» сильно билась о песок, но Кэти не останавливалась. Моника поспешила на помощь.

Справившись с первой рыбой, женщины уже собирались уходить, как вдруг увидели второго сельдяного короля. Оба существа пытались вернуться на мелководье, однако спасательницам удалось оттеснить их на глубину. «Предвестники катастрофы» уплыли.

Сельдяные короли обитают на глубине более 900 метров и крайне редко появляются у поверхности. В народе их считают предвестниками катастроф и называют «предвестниками Судного дня». У этого суеверия есть и научное объяснение: японский геолог Киёси Вадацуми предполагал, что рыбы чувствительны к движениям тектонических плит, что может объяснять их появление перед стихийными бедствиями.

В прошлом августе Life.ru рассказывал, как в мексиканской Нижней Калифорнии за день до землетрясения, произошедшего в России, на берег выбросило двух сельдяных королей. Находку сделал местный житель Рене Вильянуэва. Обе рыбы получили серьёзные повреждения — предположительно, их атаковали акулы. Вскоре после обнаружения «предсказательницы катаклизмов» погибли.