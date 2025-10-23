Трёхметрового сельдяного короля обнаружили на Филиппинах

На побережье муниципалитета Рохас, провинция Восточный Миндоро, обнаружен сельдяной король длиной около трёх с половиной метров. О находке сообщило издание Brigada News.

Местный рыбак рассказал, что заметил, как рыба появилась из морских глубин у берега, однако затем перестала двигаться, и волны вынесли её на берег.

Управление сельского хозяйства Филиппин передало обнаруженного сельдяного короля для изучения учёным. Сельдяной король — рыба с длинным змеевидным телом, достигающим в длину одиннадцати метров. Эти рыбы обитают на глубине более 900 метров.

Ранее курильские рыбаки выловили гигантского тунца весом 284 килограмма. Ориентировочная стоимость такого улова может превышать 160 миллионов рублей. Для сравнения приводится случай в Японии, где в этом году за тунца чуть меньшего веса выручили 1,3 миллиона долларов. Шесть лет назад покупатели и вовсе заплатили за улов три миллиона долларов.