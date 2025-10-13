Курильские рыбаки поймали тунца-гиганта стоимостью с коттедж на Рублёвке

Российские рыбаки выловили у Курильских островов гигантского тунца, ориентировочная стоимость которого превышает 160 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

У Курильских островов поймали гигантского тунца за 160 миллионов. Видео © Telegram-канал Amur Mash

Вес морского гиганта составил 284 килограмма. Авторы канала отмечают, что хотя данная рыба и не является абсолютным рекордом, её стоимость может превысить два миллиона долларов. Для сравнения приводится случай в Японии, где в этом году за тунца чуть меньшего веса выручили 1,3 миллиона долларов. Шесть лет назад покупатели и вовсе заплатили за улов три миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в пакистанской деревне Чандияли местный житель выловил из реки Рави, вышедшей из берегов после сильных дождей, гигантского сома весом 92 килограмма. Как рассказал рыбак, за всю свою жизнь он никогда не встречал настолько крупной рыбы. Отмечается, что гигантские сомы-дьяволы (гунчи), чей размер может достигать двух метров, обитают в водоемах Индии, Пакистана, Непала и Бангладеша и питаются преимущественно креветками и рыбой.