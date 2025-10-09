Валдайский форум
Четырёхметровый монстр: Самую крупную акулу Атлантики заметили у берегов Канады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan Pircher

Огромная белая акула, занесённая в реестр как сама крупная особь, обитающая в Атлантическом океане, появилась вблизи побережья Канады. Длина хищницы достигает 427 сантиметров, сообщает Daily Mail.

Специальный датчик, закреплённый на спине рыбы, позволяет отслеживать её перемещения только в моменты кратковременного появления плавников над водой. Недавно сигналы устройства прозвучали совсем рядом с полуостровом Лабрадор, расположенным около северной части залива Святого Лаврентия в Канаде.

Весит монстр океана порядка 750 килограммов, а его приблизительный возраст составляет около трёх десятилетий. Сейчас акула пребывает в холодных арктических водах, поглощая мясо тюленей, чтобы накопить достаточно жира перед предстоящим возвращением обратно во флоридские тёплые моря.

Ранее акула напала на мексиканского дайвера на глубине около 30 метро рядом с Коста-Рикой. Хищница укусила мужчину за голову и левую сторону лица, а также повредила его дыхательные шланги, из-за чего дайверу пришлось срочно всплывать.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

