Откусила чать лица: Дайвер чудом выжил после нападения акулы на глубине 30 метров

У острова Кокос, расположенного у побережья Коста-Рики, мексиканский турист пережил нападение акулы. Об этом стало известно из сообщения издания The Tico Times.

Инцидент произошёл с 40-летним мексиканским туристом во время дайвинга. На глубине около 30 метров на него напала акула. Хищница укусила мужчину за голову и левую сторону лица, а также повредила его дыхательные шланги, из-за чего дайверу пришлось срочно всплывать. Прибывшие на место спасательные службы оперативно оказали пострадавшему первую помощь, остановили кровотечение и привели его в стабильное состояние перед транспортировкой.

Мужчину направят в Пунтаренас на материке для лечения, однако путь на катере займет длительное время – около 36-40 часов. Вид акулы-агрессора пока не установлен, специалисты анализируют произошедшее для обеспечения безопасности других дайверов.

Ранее стало известно об активизации акул на популярных курортах Египта. Хищных рыб заметили в акватории Хургады и в районе Макади. Для обеспечения безопасности туристов на территориях порядка десяти гостиничных комплексов запретили купаться в море. Кроме того, большое количество акул заметили на Мальдивах. В частности, они обнаружены у острова Куромати.