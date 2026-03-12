Панки, ласки и Кавказ: Радиостанция Судного дня разжужжалась и выдала 10 сообщений за два часа

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Радиостанция Судного дня», за два часа передала сразу десять зашифрованных сообщений. Сигналы фиксировались 12 марта в период с 14:42 до 16:45 по московскому времени.

Каждое сообщение представляло собой комбинацию буквенно-цифровых кодов и отдельных слов. Среди переданных сигналов прозвучали такие слова, как «ЗУЕКОКРИЗ» и «ПЛЕКСИГЛАС». В 15:12 мск «Жужжалка» передала сразу два слова — «ЗАЛПОФИРН» и «ПОЛЬЗОВАНИЕ». В десятом за сегодня сообщении тоже было два слова — «ТРУТОШУТ» и «ПАНКОЗВУК».

Кроме того, прозвучали слова «ЛАСКА», «РИСКОХОЛМ», «БЛУД», «КАВКАЗ», «ПРЫЩАВЫЙ», «ПРОСТЫНЯ» и «АВИАЦИОННЫЙ». Все сообщения сопровождались буквенно-цифровыми наборами и начинались с позывного «НЖТИ».

Подобные передачи регулярно фиксируют радиолюбители, отслеживающие активность станции. Обычно «Жужжалка» транслирует монотонный сигнал, однако периодически выходит в эфир с короткими кодированными сообщениями, значение которых официально не раскрывается.

Ранее радиостанция передала шесть странных сообщений, одно из которых совпадает с именем Барака Обамы. В 14:06 диктор произнёс слово «барак», которое может интерпретироваться как архитектурное сооружение или как имя 44-го президента США.