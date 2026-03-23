Радио Судного дня передало в эфир два новых сообщения

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир две новые шифровки. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По его данным, первая передача прошла в 15:32 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «тминохорь». Позже, в 17:14, станция передала ещё одну шифровку: «староверный».

Подобные сообщения появляются нерегулярно и прерывают фоновый сигнал станции. УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц и известна постоянным жужжащим звуком. В эфире периодически фиксируют голосовые передачи с наборами слов. Радиостанция действует с конца 1970-х годов. Её назначение официально не раскрывается. В открытых источниках указывают, что сигналы могут использоваться для передачи зашифрованных команд.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «задаточный». Сообщение зафиксировали в 11:07 по московскому времени. УВБ-76 – это российская коротковолновая радиостанция, примечательная своими неординарными передачами. Она транслирует таинственные числовые ряды и голосовые сообщения, чьё предназначение остаётся неясным.