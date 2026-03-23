Радио Судного дня вышло в эфир со словом «задаточный»

Радиостанция «УВБ-76», также известная как «Жужжалка» или Радио Судного дня, выдала в эфир слово «задаточный». Об этом информирует ресурс «УВБ-76 логи», отслеживающий сообщения.

В 11:07 по московскому времени на волнах радиостанции была передана зашифрованная информация. Примечательно, что в этой трансляции УВБ-76 впервые прозвучало слово «задаточный».

УВБ-76 – это российская коротковолновая радиостанция, примечательная своими неординарными передачами. Она транслирует таинственные числовые ряды и голосовые сообщения, чьё предназначение остаётся неясным. В связи с домыслами о её причастности к тайным военным операциям, станция получила прозвище «Радио судного дня». Подлинная цель и содержание её эфиров до сих пор не установлены.

Ранее радиостанция передала шесть странных сообщений, одно из которых совпадает с именем Барака Обамы. В 14:06 диктор произнёс слово «барак», которое может интерпретироваться как архитектурное сооружение или как имя 44-го президента США.