Радио Судного дня передало слово «гуаносляб» после дерзкого заявления Зеленского

Таинственная радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», передала в эфир третью за сегодняшний день шифровку. Об этом сообщает ресурс, отслеживающий её трансляции.

В 15:40 по московскому времени диктор зачитал слово «гуаносляб».

Назначение УВБ-76 официально не раскрывается. По мнению экспертов, станция используется для передачи зашифрованных сообщений военным или специальным службам.

Ранее радиостанция УВБ-76 передала в эфир две новые шифровки. Первая передача прошла в 13:01 по московскому времени. В эфире прозвучало слово «шейх». Позже, в 14:15, станция передала ещё одну шифровку: «срезовка».