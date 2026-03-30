30 марта, 11:46

Зеленский размечтался о сдаче России

Зеленский отказался признавать Украину проигравшей стороной в конфликте

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать Украину проигравшей стороной в конфликте и помечтал о «сдаче России». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Пусть Россия сдаётся, мы не будем», — сказал он.

Также киевский главарь отметил, что нужно организовать встречу в трёхстороннем формате.

Заявление Зеленского о том, что Украина не намерена сдаваться, прозвучало на фоне беспрецедентного давления на Киев как на фронте, так и внутри политического истеблишмента. В марте 2026 года риторика главаря режима ужесточилась на фоне серии громких коррупционных скандалов, в результате которых лишился должности глава Офиса президента Андрей Ермак, а НАБУ возбудило дела против бывшего министра энергетики Германа Галущенко и других высокопоставленных чиновников, подозреваемых в хищениях в госсекторе. Ситуацию усугубляет критическое положение ВСУ: западные СМИ и военные аналитики фиксируют высокий уровень потерь личного состава и техники, а также острый дефицит личного состава, вынуждающий военное руководство ужесточать мобилизационные меры, что вызывает растущее напряжение в обществе.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что открыта к диалогу, но с учётом своих интересов и реалий на месте. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, сообщил, что Москва ожидает возобновления переговорного процесса по украинскому вопросу, как только для этого сложатся подходящие условия.

Вероника Бакумченко
