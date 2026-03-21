21 марта, 13:50

Офис Орбана: Украина слабее России и должна понять, что мир в её же интересах

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Украина уступает России в военной мощи и рано или поздно должна будет понять, что скорейшее прекращение конфликта и заключение мира отвечает её интересам. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Отвечая на вопросы участников форума о перспективах прекращения боевых действий, он назвал свой ответ «умеренно оптимистичным».

«Российская армия в несколько раз превосходит украинскую, поэтому наступит момент, когда Украине нужно будет признать, что ей выгодно заключение мира», заявил Гуйяш.

В Госдуме предрекли потерю интереса стран Европы к Украине после победы России

Ранее разведывательные службы США официально признали, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине. Переговоры между Москвой и Киевом продолжаются при посредничестве Вашингтона, но до достижения договорённостей конфликт будет продолжаться «на истощение».

Наталья Афонина
