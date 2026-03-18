Нацразведка США признала превосходство России над Украиной на поле боя

Разведывательные службы США официально признали, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине. Об этом говорится во вступительном слове директора Национальной разведки Тулси Габбард, подготовленном для слушаний в сенатском комитете по разведке.

По словам Габбард, переговоры между Москвой и Киевом продолжаются при посредничестве Вашингтона, однако до достижения договорённостей конфликт будет продолжаться «на истощение». Она также отметила, что российское руководство продолжает вкладывать средства в оборонно-промышленную базу и разработку новых вооружений, которые представляют серьёзную угрозу для интересов США и их союзников.

В их число глава разведки включила гиперзвуковые ракеты, системы противодействия в космосе и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США. По её оценке, Россия по-прежнему способна избирательно бросать вызов интересам Штатам по всему миру как военными, так и невоенными методами.

Ранее Дональд Трамп признал, что договариваться с Владимиром Зеленским ему сложнее, чем с Владимиром Путиным. По словам президента США, российский лидер настроен на соглашение, тогда как с украинской стороной достичь взаимопонимания труднее.