Украина могла быть занята российскими войсками за один день, заявил Трамп
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Без американской помощи Украина была бы занята российскими войсками за один день. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что администрация Джо Байдена предоставила Киеву военную и финансовую помощь на сумму до 400 миллиардов.
«С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли», — сказал Трамп во время своей встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Белом доме.
Ранее Трамп высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. Он заявил, что договориться с президентом России Владимиром Путиным оказалось проще, чем с Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, именно позиция Киева сейчас усложняет процесс поиска компромисса и выхода из кризиса.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.