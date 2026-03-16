16 марта, 10:25

Песков назвал Зеленского основным тормозом в переговорах после жёстких слов Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Критика президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что именно киевские власти препятствуют продвижению мирных переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заметив, что риторика американского лидера указывает на необходимость компромисса со стороны Украины.

«Он [Трамп] настоятельно рекомендует Зеленскому пойти на сделку. И из этих заявлений следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе», — указал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что подобные заявления демонстрируют позицию, согласно которой ключевая проблема в продвижении мирного процесса связана с нежеланием Киева идти на договорённости.

«Огромный прогресс»: Трамп уверен в успехе переговоров по Украине
«Огромный прогресс»: Трамп уверен в успехе переговоров по Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что его удивляет нежелание Владимира Зеленского заключать сделку. Американский президент посоветовал украинскому политику действовать более прагматично и избегать политических игр, чтобы остановить войну. По словам хозяина Белого дома, с Путиным договориться легче, чем с Зеленским. Резкие слова Трампа разрушили две главные надежды Украины.

Владимир Озеров
