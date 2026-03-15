Трамп разрушил две главные надежды Украины словами о Зеленском
Отказ США от поддержки Киева и критика Владимира Зеленского со стороны президента Дональда Трампа подрывают две главные надежды Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
На прошлой неделе американский лидер назвал украинского политика препятствием для мирного урегулирования и призвал его к компромиссу, отметив, что у того осталось мало рычагов влияния. Это уже второе прямое обращение Трампа к Зеленскому после начала кампании в Иране. При этом американский лидер дважды отклонил предложения Киева поделиться опытом в борьбе с дронами. А формулировка была довольно резкой.
По словам журналистов, Зеленский очень надеялся, что США заинтересуются украинскими технологиями и в обмен продолжат поставки ракет для Patriot, которые сейчас в дефиците. Кроме того, Киев рассчитывал, что за такую помощь Вашингтон позабудет о некоторых своих условиях завершения конфликта, включая вывод войск из Донбасса.
Ранее глава киевского режима заявил, что США обратились к Украине за помощью в борьбе с беспилотниками. Однако Трамп резко заметил, что Киеву нечему учить американскую армию по части дронов. Позже он добавил, что Зеленский — это последний человек, у которого Штаты могли бы попросить помощи.
