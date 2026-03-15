15 марта, 00:09

Трамп заявил, что с Путиным договориться легче, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп выразил недоумение по поводу позиции Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта на Украине. По его словам, российский лидер готов к сделке, тогда как глава киевского режима упорно избегает переговоров.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Передайте Зеленскому, чтобы он шёл на сделку, потому что Путин готов к сделке. С Зеленским договориться гораздо сложнее», – заявил Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Глава Белого дома подчеркнул, что решение о переговорах должно приниматься прагматично, без излишней политической игры, чтобы остановить войну и стабилизировать ситуацию. Он также отметил, что найти общий язык с Зеленским оказалось сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным, что делает процесс урегулирования затяжным.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский раскритиковал США за ослабление санкций на российскую нефть. По его словам, это решение «точно не помогает миру» и может принести России до 10 миллиардов долларов.

Юния Ларсон
