Недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Украина никак не помогает США (в частности, в отражении атак иранских беспилотников), больно ударило по имиджевым планам Киева. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Журналисты напомнили, что помощь американцам дронами на Ближнем Востоке была частью стратегии Владимира Зеленского. Киев пытался позиционировать себя не просто как получателя помощи, а как ценного союзника, который вносит вклад в безопасность самих Штатов. Однако слова американского лидера фактически перечеркнули эту версию.

В Вашингтоне дали понять, что не нуждаются в украинских специалистах по БПЛА для защиты своих интересов, что ставит крест на попытках Киева выстроить паритетные отношения с новой администрацией.