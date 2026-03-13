13 марта, 19:08

«Поставил крест»: В Киеве шокированы «ударом» Трампа по Зеленскому

«Страна.ua»: Трамп поставил крест на ближневосточной стратегии Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Недавнее заявление Дональда Трампа о том, что Украина никак не помогает США (в частности, в отражении атак иранских беспилотников), больно ударило по имиджевым планам Киева. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Журналисты напомнили, что помощь американцам дронами на Ближнем Востоке была частью стратегии Владимира Зеленского. Киев пытался позиционировать себя не просто как получателя помощи, а как ценного союзника, который вносит вклад в безопасность самих Штатов. Однако слова американского лидера фактически перечеркнули эту версию.

В Вашингтоне дали понять, что не нуждаются в украинских специалистах по БПЛА для защиты своих интересов, что ставит крест на попытках Киева выстроить паритетные отношения с новой администрацией.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь странам Ближнего Востока защищаться от атак Ирана. Предлагал свои услуги лидер киевского режима и американскому президенту, но тот заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи Украины для защиты от беспилотников. Трамп подчеркнул, что США обладают лучшими дронами в мире.

BannerImage
Виталий Приходько
