13 марта, 18:24

«Шарик самопиара схлопнулся»: МИД России с иронией отреагировал на ситуацию вокруг Зеленского после слов Трампа

Мирошник: Трамп заявлением про дроны лопнул «шарик самопиара» Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / carlos110

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / carlos110

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о роли Украины в отражении ударов беспилотников. Он заявил, что заявления о помощи Киева оказались несостоятельными.

«Так долго и любовно надуваемый шарик самопиара Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся», написал Мирошник в своём телеграм-канале.

«Уже поздно!»: Трамп прилюдно унизил мечтающего повоевать Стармера

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь странам Ближнего Востока защищаться от атак Ирана. Предлагал свои услуги лидер киевского режима и американскому президенту, но тот заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи Украины для защиты от беспилотников. Трамп подчеркнул, что США обладают лучшими дронами в мире.

Полина Никифорова
