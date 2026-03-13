Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о роли Украины в отражении ударов беспилотников. Он заявил, что заявления о помощи Киева оказались несостоятельными.

«Так долго и любовно надуваемый шарик самопиара Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся», — написал Мирошник в своём телеграм-канале.