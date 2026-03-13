«У нас лучшие дроны в мире»: Трамп пренебрежительно ответил на предложение Зеленского
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в помощи Украины для защиты от беспилотников на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в интервью радиостанции Fox News, комментируя вопрос о возможной поддержке со стороны Киева.
«Нет. Нам не нужна помощь с защитой от беспилотников. <...> Мы знаем о беспилотниках больше, чем кто бы то ни было. У нас в действительности лучшие в мире беспилотники», — заявил американский лидер.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готов помочь странам Ближнего Востока защищаться от атак Ирана. Экс-комик рассказал, что провёл совещание по ситуации на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива. Участники обсудили вызовы для Украины и партнёров, а также возможности для оказания помощи региону.
