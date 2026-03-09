Зеленский заявил об обращении 11 стран за помощью к Украине
Владимир Зеленский заявил, что уже 11 государств обратились к Украине за помощью в обеспечении безопасности. Об этом он рассказал после совещания с секретарем СНБО, главами разведок, СБУ, МИД и министром обороны, где обсуждали перспективы войны в Иране и последствия её затягивания.
«Проблематика комплексная: все эти события на Ближнем Востоке и в регионе залива прямо влияют на Европу — и, в частности, на Украину, на другие части мира, на критически важные поставки в Украину, безопасность и благосостояние наших людей», — поведал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США обратились к Киеву с просьбой помочь в противодействии иранским беспилотникам Shahed на Ближнем Востоке. Украина направила дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Зеленский сообщил, что эксперты по беспилотным системам должны прибыть в регион на этой неделе.
