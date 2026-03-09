Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
9 марта, 11:35

Блогер Шейх Тамир заявил о вербовке солдат ВСУ на войну против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Украину втягивают в войну на Ближнем Востоке, заявил блогер Шейх Тамир. По его словам, уже началась вербовка военнослужащих ВСУ для участия в конфликте против Ирана.

Собеседник радио Sputnik подчеркнул, что русскоговорящие украинцы могут сойти за израильтян и ввести в заблуждение иранцев, для которых Россия — союзник.

«Неофициально точно кого-то будут задействовать, а официально пока говорят о ПВО», — отметил блогер.

Напомним, Украина направила дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Владимир Зеленский сообщил, что эксперты по беспилотным системам должны прибыть в регион на этой неделе. Там они будут задействованы в обеспечении защиты военных объектов.

Борис Эльфанд
