Блогер Шейх Тамир заявил о вербовке солдат ВСУ на войну против Ирана

Украину втягивают в войну на Ближнем Востоке, заявил блогер Шейх Тамир. По его словам, уже началась вербовка военнослужащих ВСУ для участия в конфликте против Ирана.

Собеседник радио Sputnik подчеркнул, что русскоговорящие украинцы могут сойти за израильтян и ввести в заблуждение иранцев, для которых Россия — союзник.

«Неофициально точно кого-то будут задействовать, а официально пока говорят о ПВО», — отметил блогер.