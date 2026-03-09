Блогер Шейх Тамир заявил о вербовке солдат ВСУ на войну против Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov
Украину втягивают в войну на Ближнем Востоке, заявил блогер Шейх Тамир. По его словам, уже началась вербовка военнослужащих ВСУ для участия в конфликте против Ирана.
Собеседник радио Sputnik подчеркнул, что русскоговорящие украинцы могут сойти за израильтян и ввести в заблуждение иранцев, для которых Россия — союзник.
«Неофициально точно кого-то будут задействовать, а официально пока говорят о ПВО», — отметил блогер.
Напомним, Украина направила дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Владимир Зеленский сообщил, что эксперты по беспилотным системам должны прибыть в регион на этой неделе. Там они будут задействованы в обеспечении защиты военных объектов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.