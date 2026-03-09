Зеленскому дали серьёзный совет на Западе после удивительных слов об Иране

Заявление Владимира Зеленского о возможных последствиях войны на Ближнем Востоке для Украины вызвало реакцию западных политиков. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой. По его прогнозу, ситуация вокруг Ирана может повлиять на уровень поддержки Украины со стороны западных стран.

«Зеленский открыто признал, что противовоздушная оборона для Украины может оказаться под угрозой. Поскольку никто не знает, как долго будет идти этот конфликт, ему следует серьёзно задуматься о переговорах с Россией», — написал Мема в социальной сети X.

Политик также отметил, что украинское руководство не без оснований опасается, что война на Ближнем Востоке может отвлечь внимание союзников.