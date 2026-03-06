Владимир Путин
Регион
6 марта, 06:41

Кииев испугался сокращения поставок ракет Patriot из-за конфликта в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Киев выражает опасения, что количество ракет для системы ЗРК Patriot может сократиться из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило издание Die Welt.

«Теперь государства Залива становятся для Киева конкурентами в борьбе за годовой выпуск боеприпасов для системы, который, по разным оценкам, составляет не менее 700 снарядов», — говорится в материале.

Украина традиционно получала значительные поставки боеприпасов для системы Patriot. Однако растущие потребности стран Персидского залива создают конкуренцию за ограниченный годовой выпуск ракет. Это вызывает беспокойство в Киеве, поскольку число доступных боеприпасов для ПВО страны может оказаться недостаточным для обеспечения обороноспособности.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявляла, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке негативно влияет на сроки и объёмы военных поставок Украине. По её словам, оборонные ресурсы, которые крайне необходимы Киеву, теперь приходится также направлять на урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Милена Скрипальщикова
