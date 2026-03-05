Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
5 марта, 10:21

Получит ли Украина «остатки с барского стола», если США будут вести войну с Ираном до сентября: мнение эксперта

Эксперт Дандыкин: Украина может остаться без подачек, если конфликт США и Ирана затянется

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sweet_tomato

СМИ не исключают, что США будут вести военные действия против Ирана как минимум на протяжении 100 дней. Эти планы в беседе с Life.ru оценил военный эксперт Василий Дандыкин. Он спрогнозировал, останутся ли у Штатов силы и средства на поддержку Киева при таком течении конфликта на Ближнем Востоке.

США сначала говорили: 4 дня, потом 4 недели, потом до сентября продлится война с Ираном. Судя по всему, что-то там у них не срастается. Конечно, потопить подводной лодкой корабли, которые находились в международных водах, легче, чем вот так. Речь уже зашла о наземной операции, НАТО объявило о коллективной самообороне.

Василий Дандыкин

Военный эксперт

Тем не менее военный эксперт считает, что даже при долгом течении конфликта с Ираном у США останется вооружение для помощи Киеву. Однако получит его Украина, скорее всего, в последнюю очередь.

«Какие-то остатки могут достаться Украине. Но в самую последнюю очередь. Я думаю, для украинцев это будут остатки с барского стола, потому что США надо Израилю давать, естественно, это главный союзник. Кроме того, тема Киева вышла из повестки дня, что для Зеленского очень плохо», — добавил Дандыкин.

Поэтому, по его словам, в Киеве и предлагают своих операторов дронов в обмен на американские ракеты.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Екатерина Хмелева
