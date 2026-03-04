Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 13:29

Глава Пентагона похвастался неограниченными запасами авиабомб у США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в ходе брифинга, что США располагают неограниченным запасом авиабомб.

«Теперь, когда мы полностью контролируем небо (в Иране), мы будем использовать 500-фунтовые, 1000-фунтовые и 2000-фунтовые высокоточные гравитационные бомбы с GPS и лазерным наведением, запасы которых у нас практически неограниченны», — похвастался он.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана, в результате был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, 2 марта от ранений скончалась его супруга. Также в результате американо-израильских ударов погибло более 1000 граждан. Самым трагичным эпизодом стала атака США и Израиля на начальную школу для девочек в иранском городе Минаб, там погибли около 170 человек. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам в странах Персидского залива. Из-за боевых действий кризис охватил многие страны региона.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Александра Вишнякова
