«Что у него в голове?» Готовящийся к аду Трамп заставил сомневаться в своей адекватности
Бывшая соратница Трампа усомнилась в его адекватности из-за войны с Ираном
Дональд Трамп и Марджори Тейлор Грин. Обложка © NFC
Бывшая соратница президента США Дональда Трампа и экс-член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин публично заявила, что американский лидер потерял связь с реальностью. Причиной стала эскалация конфликта с Ираном, которая противоречит предвыборным обещаниям республиканца, уверенного, что не попадёт в рай.
«И я хочу задать серьёзный вопрос: что у него в голове? В каком он психологическом состоянии? Если он сам считает, что не попадёт в рай, а он уже человек в конце жизненного пути, как это скажется на всех нас? Ему всё равно, что думают американцы, и он может отправить войска на землю. Сначала он говорил, что это будет война на несколько дней, а теперь — что это может длиться четыре недели или больше», — заявила Тейлор Грин.
Она также подчеркнула, что Трамп обещал избирателям не ввязываться в зарубежные войны и отказаться от смены режимов, критикуя вторжение в Ирак. То же самое обещал и его вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако теперь риторика Белого дома кардинально изменилась.
Ранее иранский историк заявил, что столкновение с США может привести к распаду Ирана и концу цивилизации как исторического проекта. По его словам, Иран взял курс на подготовку к конфликту с Израилем и США ещё после прошлогодних июньских боёв.
