Каллас заявила о влиянии ближневосточного кризиса на поставки ЕС Украине

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке оказывает прямое негативное воздействие на объёмы и сроки военных поставок Европейским союзом Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом виртуального совещания глав МИД стран ЕС и арабских стран Персидского залива.

Она указала на возникшую дилемму: оборонные ресурсы, остро востребованные Киевом, теперь вынуждены обслуживать ещё и ближневосточный конфликт.

«Оборонный потенциал, который необходим Украине, сейчас распространяется и на Ближний Восток», — сказала Каллас.

Помимо прямого перенаправления ресурсов, европейские страны столкнулись с проблемами в цепочках поставок и ростом цен на энергоносители. Как пояснила политик, всё это напрямую ограничивает возможности, которые Нехалежная могла бы использовать. В частности, это касается систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Зеленский допустил перенос запланированных на начало марта переговоров с участием Киева, Вашингтона и Москвы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Украинский лидер уточнил, что консультации с американской стороной, выступающей организатором встречи, продолжаются. По его словам, даты могут сдвинуться на несколько дней, а местом проведения саммита вместо Абу-Даби, вероятно, станут Турция или Швейцария.