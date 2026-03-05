Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 14:03

Каллас заявила о влиянии ближневосточного кризиса на поставки ЕС Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке оказывает прямое негативное воздействие на объёмы и сроки военных поставок Европейским союзом Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом виртуального совещания глав МИД стран ЕС и арабских стран Персидского залива.

Она указала на возникшую дилемму: оборонные ресурсы, остро востребованные Киевом, теперь вынуждены обслуживать ещё и ближневосточный конфликт.

«Оборонный потенциал, который необходим Украине, сейчас распространяется и на Ближний Восток», — сказала Каллас.

Помимо прямого перенаправления ресурсов, европейские страны столкнулись с проблемами в цепочках поставок и ростом цен на энергоносители. Как пояснила политик, всё это напрямую ограничивает возможности, которые Нехалежная могла бы использовать. В частности, это касается систем противовоздушной обороны.

Получит ли Украина «остатки с барского стола», если США будут вести войну с Ираном до сентября: мнение эксперта
Получит ли Украина «остатки с барского стола», если США будут вести войну с Ираном до сентября: мнение эксперта

Ранее сообщалось, что Зеленский допустил перенос запланированных на начало марта переговоров с участием Киева, Вашингтона и Москвы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Украинский лидер уточнил, что консультации с американской стороной, выступающей организатором встречи, продолжаются. По его словам, даты могут сдвинуться на несколько дней, а местом проведения саммита вместо Абу-Даби, вероятно, станут Турция или Швейцария.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Кая Каллас
  • Украина
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar