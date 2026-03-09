Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 07:09

Украинские борцы с дронами выехали на базы США в Иордании по приказу Зеленского

Обложка © Офис Президента Украины

Обложка © Офис Президента Украины

Украина направила дроны-перехватчики и специалистов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Об Владимир Зеленский сообщил в интервью газете The New York Times.

По его словам, запрос о помощи поступил от американской стороны. Речь шла о поддержке в защите объектов США на Ближнем Востоке, которые уже больше недели находятся под ответными ударами Ирана.

Зеленский рассказал, что обращение было направлено в четверг, 5 марта. Уже на следующий день украинские специалисты отправились к месту назначения. Эксперты по беспилотным системам должны прибыть в регион на этой неделе. Там они будут задействованы в обеспечении защиты военных объектов.

При этом в Белом доме не ответили на вопрос журналистов о том, направлялся ли официальный запрос Киеву с просьбой о такой помощи

Зеленскому дали серьёзный совет на Западе после удивительных слов об Иране
Зеленскому дали серьёзный совет на Западе после удивительных слов об Иране

Зеленский заинтересован в скорейшем урегулировании войны между США, Израилем и Ираном, поскольку она напрямую бьёт по Украине — она остаётся без систем ПВО.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar