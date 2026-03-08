Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 19:20

Зеленский рассказал, когда украинские борцы с дронами доедут до Ближнего Востока

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил, что первая группа украинских специалистов по борьбе с беспилотниками прибудет на Ближний Восток уже на следующей неделе. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, они осмотрятся, помогут, потому что они приезжают сразу с возможностями помочь», — утверждает глава киевского режима.

Меркурис: Трамп не простит Зеленскому вмешательство в иранский конфликт
Меркурис: Трамп не простит Зеленскому вмешательство в иранский конфликт

Ирландский публицист Чей Боуз иронично высказался о готовности Киева помогать США с иранскими дронами. Он сравнил экс-комедианта с должником, который не вернул взятые в долг деньги, а при случайной встрече предлагает кредитору купить пиво.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar