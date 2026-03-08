Владимир Зеленский заявил, что первая группа украинских специалистов по борьбе с беспилотниками прибудет на Ближний Восток уже на следующей неделе. Об этом он сказал на брифинге в Киеве.

«Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, они осмотрятся, помогут, потому что они приезжают сразу с возможностями помочь», — утверждает глава киевского режима.

Ирландский публицист Чей Боуз иронично высказался о готовности Киева помогать США с иранскими дронами. Он сравнил экс-комедианта с должником, который не вернул взятые в долг деньги, а при случайной встрече предлагает кредитору купить пиво.