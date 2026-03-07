Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение, что президент США Дональд Трамп негативно воспримет попытки главаря киевского режима Владимира Зеленского участвовать в урегулировании ситуации вокруг Ирана. Соответствующее заявление он сделал в эфире своего YouTube-канала.

«Трамп считает Зеленского слабым, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, словно его там ждут. Это же безумие! Трамп не простит это «вторжение», — считает эксперт.

По словам Меркуриса, бывший комик демонстрирует двойственную позицию: с одной стороны пытается показать себя решительным и сильным политиком, с другой — продолжает запрашивать дополнительные средства на оборону у западных партнёров.

Ранее Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес украинского руководства. Глава Белого дома публично указал на Владимира Зеленского как на ключевую преграду для мирного урегулирования текущего противостояния. В ходе своего выступления лидер США противопоставил позицию Киева взглядам Кремля. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин демонстрирует готовность к заключению сделки, в то время как действия украинской стороны лишь усложняют переговорный процесс.