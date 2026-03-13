Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

13 марта, 12:53

«Уже поздно!»: Трамп прилюдно унизил мечтающего повоевать Стармера

Трамп в присутствии лидеров G7 резко отказался от помощи Стармера в Иране

Кир Стармер и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / YOAN VALAT

Дональд Трамп прилюдно и в резкой форме отказался от помощи Великобритании в конфликте с Ираном. Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, президент США в присутствии лидеров «Большой семёрки» заявил премьер-министру Киру Стармеру, что «уже поздно», и Лондону предложить поддержку ещё до начала войны.

«Теперь уже слишком поздно!», — сказал американский лидер.

Трамп намекнул, что Стармер изначально отказал ему в исползовании британских военных баз. Свою позицию премьер изменил, только когда конфликт распространился на весь регион.

Ранее СМИ узнали, что Великобритания готовит к возможному использованию авианосец «Принц Уэльский». Лондон пока не принял решение об отправке судна на Ближний Восток, однако на такой случай его уже начали обслуживать.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Матвей Константинов
