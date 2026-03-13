«Уже поздно!»: Трамп прилюдно унизил мечтающего повоевать Стармера

Дональд Трамп прилюдно и в резкой форме отказался от помощи Великобритании в конфликте с Ираном. Как пишет портал Axios со ссылкой на источники, президент США в присутствии лидеров «Большой семёрки» заявил премьер-министру Киру Стармеру, что «уже поздно», и Лондону предложить поддержку ещё до начала войны.

«Теперь уже слишком поздно!», — сказал американский лидер.

Трамп намекнул, что Стармер изначально отказал ему в исползовании британских военных баз. Свою позицию премьер изменил, только когда конфликт распространился на весь регион.

Ранее СМИ узнали, что Великобритания готовит к возможному использованию авианосец «Принц Уэльский». Лондон пока не принял решение об отправке судна на Ближний Восток, однако на такой случай его уже начали обслуживать.