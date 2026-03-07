Владимир Путин
7 марта, 14:52

Британия готовится к отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток

Британский авианосец HMS Prince of Wales. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RODRIGO MARIN

Великобритания готовит авианосец HMS Prince of Wales («Принц Уэльский») к возможному развёртыванию на Ближнем Востоке, передаёт телеканал Sky News. Изначально Лондон планировал провести необходимые мероприятия за десять дней, однако сроки сократили вдвое.

Как сообщает источник журналистов, команда корабля уже проинформирована о потенциальной отправке. По информации телеканала, авианосец способен усилить британское присутствие как в Персидском заливе, так и вблизи побережья Кипра, где недавно была атакована британская база.

HMS Prince of Wales базируется в Портсмуте и способен нести разные виды самолётов, в том числе истребители F-35 американского производства. Для выполнения задач авианосцу требуется сопровождение судов обеспечения.

Ранее Иран ударил по танкеру Louise P в Персидском зале. В Тегеране считают, что танкер мог принадлежат США.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

