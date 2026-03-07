Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 марта, 14:05

Иран ударил по нефтяному танкеру Louise P в Персидском заливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Иранские силы поразили танкер Louise P, находившийся в акватории Персидского залива. Как передаёт государственное телевидение Исламской Республики, под удар попало судно под флагом Маршалловых островов.

Считается, что он мог принадлежать США. Официальных комментариев от Белого дома по поводу принадлежности танкера не поступало.

Пляжи Шри-Ланки залило мазутом от взорванного после удара Ирана танкера
Пляжи Шри-Ланки залило мазутом от взорванного после удара Ирана танкера

Ранее Иран ударил по другому нефтяному танкеру. Судно, проходящее Ормузский пролив, не подчинилось требованиям военных и было поражено ударом беспилотника. Судьба экипажа и принадлежность танкера неизвестны.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar