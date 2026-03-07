Иран ударил по нефтяному танкеру Louise P в Персидском заливе

Иранские силы поразили танкер Louise P, находившийся в акватории Персидского залива. Как передаёт государственное телевидение Исламской Республики, под удар попало судно под флагом Маршалловых островов.

Считается, что он мог принадлежать США. Официальных комментариев от Белого дома по поводу принадлежности танкера не поступало.

Ранее Иран ударил по другому нефтяному танкеру. Судно, проходящее Ормузский пролив, не подчинилось требованиям военных и было поражено ударом беспилотника. Судьба экипажа и принадлежность танкера неизвестны.