КСИР объявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе

Вооружённые силы Ирана атаковали нефтяной танкер в Ормузском проливе после того, как судно не подчинилось требованиям военных. О проведённой операции сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передаёт IRIB.

«Сегодня утром нефтяной танкер под названием PRIMA, проигнорировал неоднократные предупреждения военно-морских сил Корпуса стражей о запрете прохода и небезопасности Ормузского пролива, и был поражён ударом беспилотника», — сказано в заявлении.

Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран взял под полный контроль Ормузский пролив. По его словам, сейчас проход через акваторию закрыт для нефтяных, коммерческих и рыболовных судов. В итоге там застряли сотни танкеров с нефтью и сжиженным природным газом.