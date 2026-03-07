КСИР объявил об ударе по танкеру в Ормузском проливе
Обложка © ТАСС / Hauke-Christian Dittrich
Вооружённые силы Ирана атаковали нефтяной танкер в Ормузском проливе после того, как судно не подчинилось требованиям военных. О проведённой операции сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передаёт IRIB.
«Сегодня утром нефтяной танкер под названием PRIMA, проигнорировал неоднократные предупреждения военно-морских сил Корпуса стражей о запрете прохода и небезопасности Ормузского пролива, и был поражён ударом беспилотника», — сказано в заявлении.
Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран взял под полный контроль Ормузский пролив. По его словам, сейчас проход через акваторию закрыт для нефтяных, коммерческих и рыболовных судов. В итоге там застряли сотни танкеров с нефтью и сжиженным природным газом.
