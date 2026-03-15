«Последний человек»: Трамп жёстко ответил Зеленскому на предложение помощи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не нуждается в чьей-либо поддержке, включая Украину, для противодействия иранским беспилотникам. В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что Вашингтон способен справиться самостоятельно.

«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — сказал американский лидер.