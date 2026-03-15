«Последний человек»: Трамп жёстко ответил Зеленскому на предложение помощи
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не нуждается в чьей-либо поддержке, включая Украину, для противодействия иранским беспилотникам. В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что Вашингтон способен справиться самостоятельно.
«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — сказал американский лидер.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил об отправке экспертов по противодействию дронам в страны Ближнего Востока, отметив, что это делается по просьбе США. Однако никаких подробностей о количестве специалистов или точном месте их дислокации озвучено не было. Примечательно, что это происходит на фоне проблем в ВСУ, которые не могут обеспечить надёжную защиту от ударов БПЛА даже по объектам в Киеве.
