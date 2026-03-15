«Огромный прогресс»: Трамп уверен в успехе переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм в вопросе урегулирования конфликта на Украине и считает, что переговорщики добились огромного прогресса. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

«Трамп по-прежнему «полон надежды», что переговоры приведут к окончанию войны, и что американские переговорщики добились «огромного прогресса» в последние месяцы», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что 9 марта состоялся первый за два месяца телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры обсудили ситуацию в трёх горячих точках — вокруг Ирана, на Украине и в Венесуэле, причём российский президент предложил дипломатические пути урегулирования ближневосточного кризиса и проинформировал об успехах ВС РФ в зоне спецоперации, а Трамп, в свою очередь, назвал беседу «очень хорошей».