Хегсет: Вчерашний разговор Путина и Трампа даёт надежду на мир на Украине
Обложка © ТАСС / AP
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне, 9 марта, даёт надежду на восстановление мира на Украине, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», — сказал Хегсет на пресс-конференции.
Он добавил, что обсуждение касалось и конфликта с Ираном, в который «Россия не должна быть вовлечена».
Напомним, вечером 9 марта Путин и Трамп связались впервые за два месяца. Они обсудили ситуации вокруг Ирана, Украины и Венесуэлы. Российский лидер предложил американскому коллеге дипломатические варианты разрешения конфликта на Ближнем Востоке и сообщил об успехах ВС РФ на СВО. Трамп позже назвал беседу «очень хорошей». В Кремле позже уточнили, что Путин и Трамп не обсуждали детально отмену санкций против российской нефти, а также что американский лидер не просил российского коллегу о прекращении огня на Украине.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.