Путин заявил Трампу, что успех ВС РФ в ходе СВО подтолкнёт Киев к переговорам

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом отметил — российские войска успешно продвигаются в ходе специальной военной операции. Это, по мнению Путина, должно подтолкнуть Киев к переговорам. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшем выходом на прекращение огня и достижения долгосрочного урегулирования», — сказал Ушаков.

Он добавил, что со стороны России Путин положительно оценил посреднические шаги, которые предпринимает команда Трампа и сам американский президент.

Напомним, Путин и Трамп связались впервые за два месяца. Они обсудили ситуации вокруг Ирана и Украины. Также лидеры затронули тему Венесуэлы, в первую очередь в контексте цен на мировом нефтяном рынке.