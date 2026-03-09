Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 19:35

Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца, обсудив Иран и Украину

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Кremlin.ru

Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © Кremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. У глав государств состоялся предметный обмен мнениями, сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и долгосрочным урегулированием. С российской стороны была выражена оценка посреднических усилий, предпринимаемых Вашингтоном.

Также президенты затронули тему Венесуэлы, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти, отметил Ушаков.

«Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами», — добавил Ушаков.

Путин предрёк остановку добычи нефти на Ближнем Востоке в течение месяца
Путин предрёк остановку добычи нефти на Ближнем Востоке в течение месяца

Разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался около часа. Это первый разговор Путина и Трампа более чем за два месяца и первый контакт лидеров с начала атаки США и Израиля на Иран.

Ранее Владимир Путин поздравил нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием. В послании глава государства подчеркнул, что деятельность нового лидера в условиях военной агрессии потребует мужества и самоотверженности. Кроме того, президент РФ подтвердил неизменную поддержку Тегерана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Переговоры по Украине
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar