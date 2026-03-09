Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца, обсудив Иран и Украину

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. У глав государств состоялся предметный обмен мнениями, сообщил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

По его словам, акцент в беседе был сделан на конфликте вокруг Ирана и переговорах по украинскому урегулированию. Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и долгосрочным урегулированием. С российской стороны была выражена оценка посреднических усилий, предпринимаемых Вашингтоном.

Также президенты затронули тему Венесуэлы, прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти, отметил Ушаков.

«Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами», — добавил Ушаков.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался около часа. Это первый разговор Путина и Трампа более чем за два месяца и первый контакт лидеров с начала атаки США и Израиля на Иран.

Ранее Владимир Путин поздравил нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи с избранием. В послании глава государства подчеркнул, что деятельность нового лидера в условиях военной агрессии потребует мужества и самоотверженности. Кроме того, президент РФ подтвердил неизменную поддержку Тегерана.