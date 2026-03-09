Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Моджтабе Хаменею, сыну погибшего аятоллы Али Хаменеи, с избранием на пост нового верховного лидера Исламской Республики. В послании глава государства подчеркну, что деятельность нового лидера в условиях военной агрессии потребует мужества и самоотверженности.
«Уверен, что Вы с честью продолжите дело Вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний», — говорится в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также подтвердил неизменную поддержку Москвы и солидарность с иранским народом, заверив, что Россия останется надежным партнёром Тегерана.
Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своей резиденции 28 февраля, в первый день военной операции Израиля и США. Его жена скончалась от ранений 2 марта. В ответ Тегеран наносит ракетные и дроновые удары по американским базам на Ближнем Востоке. Новым верховным лидером избран сын погибшего Моджтаба Хаменеи, которому уже присягнули КСИР, полиция и армия. Американский президент Дональд Трамп недоволен избранием Моджтабы Хаменеи.
