Китай сделал заявление после избрания Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана

Избрание Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Ирана соответствует конституционным нормам страны, поскольку было принято в рамках действующего законодательства. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь.

«Данное решение было вынесено иранской стороной согласно конституционному праву данного государства», — отметил дипломат.

Моджтаба Хаменеи является сыном погибшего аятоллы Али Хаменеи, который ранее занимал пост верховного лидера исламской республики. Его избрал Совет экспертов Ирана. КСИР, полиция и армия уже присягнули новому лидеру на верность.